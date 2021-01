Marcos Mion Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 05:00 | Atualizado 28/01/2021 08:10

Esta coluna já havia antecipado, com exclusividade, que Marcos Mion estava no radar da Globo por ser um apresentador versátil e que conversa bem com todo tipo de público, principalmente o mais jovem. Pois bem. Nesta quarta-feira (27), foi anunciado que a Record rescindiu o contrato com o apresentador, deixando assim o caminho livre para sua concorrente direta, já que a emissora da família Marinho preza por não sondar ou negociar com nomes que estejam com contratos vigentes em outros canais de TV. Como já antecipamos, com as saídas de Faustão e de Luciano Huck - que deve concorrer na eleição presidencial de 2022, Mion pode ser um forte nome cotado para substituir um dos dois horários que ficarão vagos nos fins de semana da Globo, afinal, ele é amigo pessoal do diretor Boninho, o mandachuva dos programas de entretenimento da casa.