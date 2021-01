Luiz Henrique e Léo e Guilherme e Benuto Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 19:08

Os irmãos Guilherme e Benuto gravaram nesta quarta-feira (27) uma participação no novo clipe da dupla Luiz Henrique e Léo, 'Anticorpos'. A gravação aconteceu em Araçatuba, no interior de São Paulo e a faixa e o clipe devem ser lançados em fevereiro. A parceria consolida uma amizade de longa data entre os amigos de Birigui e os irmãos de Campinas. Uma curiosidade sobre a cidade escolhida para a gravação: Araçatuba é o único município do Estado de São Paulo que é abastecido parcialmente pela água do Tietê, que na região é limpo e próprio para o banho.