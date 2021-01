Ryancarlos Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 02:00 | Atualizado 28/01/2021 08:11

Desde do dia 13 de janeiro, o canal infantil da Globo, O Gloob, leva os atores das principais produções da emissora a 2ª edição do Rolê Gloob de Férias, um game show formados por equipes mistas dos elencos de 'D.P.A.', 'Escola de Gênios' e 'Bugados'. O ator Ryancarlos de Oliveira é o próximo a participar da atração.

"Fiquei feliz de participar de mais uma edição do Rolê Gloob! Agora, de uma forma diferente em casa, e ao mesmo tempo, no estúdio apoiando os colegas torcendo e vibrando muito com cada ponto. Participei de casa! Gostaria de estar no estúdio, mas não foi possível devido essa pandemia, não dava para estarmos todos juntos como na primeira edição! Mas, estou muito feliz em estar levando alegria e diversão para o público que nos assistem e torcem! Bora rolezeiros, praieiros de baldinho!”



Chamada de 'Praieiros de Baldinho', além da Ryancarlos, a equipe era formada pelos atores Anderson Lima, Letícia Braga, Manu Blear, Gabriel Miller e Bella Chiang.