Mãe de Fabiana Scaranzi é acusada de maltratar empregada doméstica Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 05:00 | Atualizado 28/01/2021 08:08

fotogaleria Ex-apresentadora do 'Domingo Espetacular', da RecordTV, Fabiana Scaranzi teve seu nome envolvido em uma polêmica nas redes sociais. É que a mãe dela está sendo acusada de maltratar sua ex-empregada doméstica. Filho da ex-funcionária, Pablo Elo fez um relato no Instagram sobre o que sua mãe vinha sofrendo enquanto prestava seu serviço à mãe de Scaranzi.

"Gente, essa é a minha mãe. Ela estava trabalhando para a mãe de uma jornalista famosa, Fabiana Scaranzi, e foi muito humilhada por essa senhora, que chamava a minha mãe de burra, imprestável, tomava a vassoura da mão dela e dizia que ela não sabia varrer chão. Fez ela ficar trancada dentro do quartinho de empregada na virada do ano de 2020 para 2021, dizendo que lugar de empregada é no quartinho da empregada. Foram 30 dias trabalhando pra essa senhora grossa e sem educação. Minha mãe me ligava todos os dias chorando, mas teve que aguentar até receber o pagamento e no fim foi mandada embora. Mais uma vez, chamando ela de imprestável e que nunca contratou alguém tão imprestável como a minha mãe", desabafou o rapaz.



Publicidade

Acoluna procurou Fabiana Scaranzi, que não retornou o contato até o fechamento desta matéria.