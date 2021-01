Karyta Marcelo Santos Divulgação

28/01/2021

Karyta Marcelo Santos, modelo com a carreira consolidada internacionalmente, vem inspirando outras meninas a seguirem seu sonho no mundo da moda. Goiana de 23 anos, Karyta tem se destacado no cenário mundial da moda. Com quase 40 mil seguidores no Instagram, a jovem brasileira realiza trabalhos internacionais e inspira milhares de pessoas, principalmente meninas que se espelham em sua trajetória.



Quando criança, por volta de seus dez anos de idade, Karyta começou a ser abordada por olheiros em shoppings e isso despertou na jovem o interesse pela carreira de modelo. Por conta própria ela começou a enviar e-mails com seu material para agências. A falta de experiência, no entanto, tornou esse começo difícil, e a jovem recebeu várias negativas.



“No começo não foi fácil, em certo momento cheguei a perder a confiança em mim mesma e pensei em desistir, acreditando que me tornar modelo era apenas um sonho impossível. No entanto, com 14 anos assinei meu primeiro contrato e minha carreira deslanchou”, conta a modelo.



Apesar da pouca idade, Karyta já participou de campanhas de marcas famosas mundialmente, como GAP, Levis, Puma, Foot Locker, Walmart, Macy’s e Pottery Barn. Hoje, a modelo tem contratos nos Estados Unidos, em agências localizadas em São Francisco, Los Angeles, Chicago e Miami, e em países da Europa como Dinamarca, Suécia e Alemanha, além da Inglaterra, onde fixou residência.

A carreira da modelo decolou de tal forma que Karyta passou a realizar também trabalhos de e-commerce para marcas como a Asos e destacou-se em campanhas de lingerie. “É irreal me ver em outdoors e vitrines”, ressalta. A modelo conta ainda que possui um propósito maior, que é compartilhar suas experiências e ajudar outras aspirantes à carreira de modelo. “Quero mostrar a outras meninas que não têm certeza sobre si mesmas e não enxergam seu potencial, que seus sonhos podem tornar-se realidade”.