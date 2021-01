Marcelo Mathias Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 17:10 | Atualizado 28/01/2021 17:51

Participante da terceira temporada da 'Casa dos Artistas', atração já extinta do SBT, Marcelo Mathias tem acompanhado os primeiros dias do 'BBB 21' e ficou assustado com a preocupação dos brothers com a cultura de cancelamento que reina nas redes sociais. Ultimamente, a expressão é vista como um tipo de linchamento virtual dos indivíduos que agem ou dão declarações politicamente incorretas. Mathias acredita que esse 'receio' pode influenciar nas atitudes dos brothers no jogo: "A cultura do cancelamento é uma atitude equivocada, na medida em que ela não permite o livre debate de ideias e a circulação de opiniões distintas, algo saudável para a discussão de ideias, disse Mathias que acredita que brothers poderão se perder no reality da Globo.