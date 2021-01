Por O Dia

Publicado 28/01/2021 17:26

Post de Whindersson Nunes Reprodução

Whindersson Nunes usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para interagir com seus fãs. Durante a brincadeira de perguntas e respostas com os seguidores no Instagram, ele revelou que tem vontade de mudar a aparência. O influenciador jurou que ainda não fez nada no rosto, mas já pensou em fazer uma rinoplastia. "Eu nunca fiz, mas tinha vontade de fazer, porque meu nariz é até bonitinho e tal, mas desse lado ele tem um mondronguinho, aí eu queria tirar", explicou, mostrando a região em um vídeo.