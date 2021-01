Ana Paula Almeida Divulgação: Roberto Maciel

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 05:09

São muitas as histórias que Ana Paula Almeida conta em seu livro, 'Pituxita Bonequinha, Minha Vida de Paquita', escrito pela jornalista Luciana Castro, e que chegará às livrarias pelo selo Chiado Books. A obra aborda o episódio em que Xuxa batizou Ana Paula de 'Pituxita Bonequinha'. Quando Ana Paula soube que seria a mais nova paquita da Xuxa, caiu no choro, e Xuxa achou que até chorando ela era linda! "Olha só como ela é linda até chorando, parece uma bonequinha". Foi com essa fala de Xuxa que Ana Paula passou a ser 'Pituxita Bonequinha'.