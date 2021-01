Naiara Azevedo Reprodução

Publicado 28/01/2021 20:22 | Atualizado 28/01/2021 20:56

fotogaleria A cantora Naiara Azevedo rebateu as críticas após participar de um almoço com o presidente Bolsonaro, em uma churrascaria de Brasília, ao lado de outros artistas como Sorocaba, que faz dupla com Fernando. A sertaneja disse que o encontro foi para discutir uma solução para setor de entretenimento, que vem sofrendo as consequências da pandemia. Naiara ainda salientou na nota, que 'a reunião não é um apoio à partidos políticos e sim uma luta pela classe'.

Nas imagens, os artistas aparecem descumprindo as regras de combate ao novo coronavírus, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Internautas não curtiram o encontro e pegaram pesado nos comentários, mas a cantora garantiu que reunião aconteceu 'em defesa da classe artística'.

Sorocaba também se manifestou sobre o almoço na quarta-feira (27): "Ontem, eu, alguns artistas e representantes do entretenimento fomos a Brasília para um encontro com o Presidente, ministros e secretários de Governo. Esse encontro foi apolítico. A gente foi única e exclusivamente para falar sobre o setor de entretenimento", explicou.

Veja a nota de Naiara Azevedo na íntegra:

No último dia 27/1 a cantora Naiara Azevedo foi convidada, junto de outros artistas, a participar de uma reunião em Brasília/DF, para discutir com agentes do Governo Federal uma solução para o setor de entretenimento, que vem sofrendo demais as consequências da pandemia. Salientando que a reunião não é um apoio à partidos políticos e sim uma luta pela classe.



O setor foi um dos primeiros a parar de trabalhar e, se nada for feito, será um dos últimos a voltar as suas atividades. Esse foi o único propósito da ida da cantora Naiara Azevedo à Brasilia, em defesa da classe artística e de todos que fazem arte e cultura em nosso país.

Naiara Azevedo deseja que a vacina chegue logo à todas as famílias brasileiras, para que a vida volte ao normal e que os eventos possam voltar a acontecer, trazendo esperança e alegria para todo o nosso povo.



