Publicado 29/01/2021 04:00

O influenciador e tiktoker Mario Jr fez o pai, Mario, chorar de emoção ao surpreendê-lo com um ingresso para assistir a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras, no sábado (30), no Maracanã.

O seu Mario é santista desde criança e queria muito assistir a partida decisiva ao lado do filho. Além do ingressos, o influenciador gravou um vídeo com uma mensagem do artilheiro do Santos, Marinho. "O meu pai vê o vídeo em looping e chega a se emocionar. Estamos ansiosos para assistir à final no sábado”, disse Mario, que vai ao jogo a convite de uma parceria entre o Tik Tok e o SBT.