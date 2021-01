Luísa Sonza Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 16:05 | Atualizado 29/01/2021 16:24

Post de Luísa Sonza Reprodução Ex-mulher de Whindersson Nunes, Luísa Sonza fez questão de dar like na publicação, em que o humorista e Maria Lina anunciaram a primeira gravidez do casal em uma foto em que os dois aparecem abraçados nesta quinta-feira (28). Mas, a cantora se pronunciou também no Instagram após alguns comentários sobre a gravidez considerada 'rápida demais' para três meses de relacionamento assumido entre Whindersson e a estudante catarinense de Engenharia Civil.

"A vida da mulher, independente das escolhas é sempre um inferno. Somos atacadas por absolutamente tudo. Se você escolhe sua carreira você é atacada. Se você escolhe família, também. Absolutamente qualquer coisa em qualquer âmbito da vida, ou até mesmo nas vezes em que nem se quer escolhemos, a responsabilidade e a 'culpa' cai sobre nós. A sociedade odeia a mulher, não importa onde ela esteja. Se um dia eu contasse tudo que já passei (o que vocês veem na internet é a ponta do iceberg) provavelmente vocês não acreditariam na metade. Torço muito pra que ela fique bem e saiba lidar com tudo com muita sabedoria, maturidade e amor, porque não é fácil. Felicidade e muito, muito amor à família!", desejou Luísa.





Mais cedo, Maria mostrou em seu Instagram comentários que a acusavam de dar um 'golpe da barriga' em Whindersson: "Esses comentários não me afetam, muito pelo contrário. Eu só coloco eles aqui para vocês verem o nível que chega a falta de caráter da galera", explicou.