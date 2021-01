Carolina Solberg Reprodução

Publicado 29/01/2021 17:16

Carolina Solberg usou suas redes sociais nesta sexta-feira (290 para escrever um desabafo. A jogadora de vôlei publicou um texto relembrando ao episódio em que gritou 'Fora, Bolsonaro' depois da partida que valia o bronze na primeira etapa da temporada do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, durante uma entrevista para televisão. Carol, que foi denunciada pela procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, reclamou do apoio de membros da Confederação Brasileira de Voleibol ao deputado federal Arthur Lira, candidato de Bolsonaro à presidência da câmara.



"Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e expressão. Meses atrás minha liberdade de expressão foi ameaçada quando me processaram por ter me manifestado após um jogo contra o governo Bolsonaro", lembrou a filha da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado.





Ela segue dizendo: "Ontem recebi uma imagem do vice-presidente da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) e CEO (Radamés Lattari) ao lado do técnico da seleção masculina de vôlei (Renan Dal Zotto). Eles exibiam uma camisa da seleção brasileira com o nome de Arthur Lira, candidato de Bolsonaro à presidência da câmara. Ver o principal membro atuante da CBV manifestar seu apoio a um candidato político através da camisa da seleção brasileira de vôlei de quadra, às vésperas de uma eleição tão decisiva para o país e ainda dizer que esse apoio não representa a CBV, não faz sentido e é no mínimo muito controverso", comentou.





Carollina finaliza: "E só para reforçar, defendo até o fim o direito de todo mundo se manifestar. O que não da mais para ouvir é que política e esporte não se misturam e essa máxima só prevalecer sobre os direitos dos atletas. Parece hipocrisia. E é", ressaltou.

