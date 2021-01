Sidney Sampaio e Key no clipe de 'Decisão' Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 05:00

A cantora Jey convidou o ator Sidney Sampaio para interpretar o vilão do clipe de sua nova música, 'Decisão'. Em cenas fortes e que tem o intuito de alertar as mulheres que passam por relacionamentos abusivos, os artistas contam a história de um casal que vive esse tipo de relacionamento com agressão e controle emocional. Sidney Sampaio ficou honrado com o convite: "Adorei participar porque o resultado ficou incrível! Admiro o trabalho da Jey e torço muito por ela". A produção será lançada na próxima sexta-feira (5), e Jey não economiza elogios ao ator: "Escolhemos o Sidney por dois motivos: primeiro por ser um grande amigo de trabalho, éramos do mesmo elenco de 'Os Dez Mandamentos' na Record, e segundo que conheço a entrega dele para um personagem que requer tanto cuidado, principalmente pela carga de dramaticidade que esse tema tão sério exige. Ele foi sensacional".