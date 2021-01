Rafa Kalimann pretende não levantar torcida, mas apoia família do ex, Rodolffo Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 05:00 | Atualizado 30/01/2021 08:19

fotogaleria Rafa Kalimann diz que foi pega de surpresa com a notícia de que seu ex-marido, o sertanejo Rodolffo, estaria no 'BBB 21'. A influencer, no entanto, afirma que soube da participação dele pelo próprio cantor, dias antes de ele se confinar. Em conversa com a coluna, Rafa afirma estar feliz pela oportunidade que o ex está tendo, mas revela que embora apoie a decisão do cantor e a família dele aqui fora para o que precisarem, está tentando se controlar para não levantar torcida nesta edição. "Já tinha prometido pra mim mesma que eu não iria levantar torcida e iria tentar me conter ao máximo, porque eu acabei de sair do programa e a responsabilidade também aumenta muito", diz Rafa, que quer que seu público torça por critérios próprios. Atualmente namorando o ex-casa de vidro e cantor Daniel Caon, ela ainda garante que o rapaz não tem ciúmes dela com o ex. "Rodolffo e o Caon se dão super bem".

Você já disse que não, mas muita gente ainda acha que o Rodolfo entrou por indicação sua. Ele chegou a comentar contigo o desejo de estar no programa ou até te pedir ajuda pra fazer a ponte com a produção de elenco?

Literalmente não foi indicação minha. Nem tenho esse poder lá dentro de indicar alguém. Ele me contou uma semana antes de entrar. Me ligou pra falar sobre tudo e compartilhar essa loucura. Eu até falei que ele demorou muito pra me contar, que ele podia ter me contado antes. Fiquei muito feliz e vibrei por ele porque é uma experiência única. Acho que vai ser incrível pro crescimento pessoal dele e da carreira. Se eu pudesse falar pra todo mundo ter a oportunidade de um dia participar do Big Brother, eu falaria, porque é uma experiência fantástica.

Vai retribuir a mesma torcida e apoio que ele deu pra você?

Sou muito grata pela torcida e apoio que ele teve comigo. Com toda certeza estou apoiando ele e essa escolha dele. Me coloquei a disposição, eu e a minha família, para ajudar a família dele aqui fora no que eles precisarem, de um suporte, tirar qualquer dúvida… principalmente minha família que esteve aqui fora e viveu isso aqui fora, então vai saber melhor que eu. Sobre torcida do Big Brother, antes de ele ter me contado que entrou eu já tinha prometido pra mim mesma que eu não iria levantar torcida e iria tentar me conter ao máximo, porque eu acabei de sair do programa e a responsabilidade também aumenta muito. Tendo vivido essa experiência lá dentro, eu enxergo o jogo de uma maneira muito diferente aqui fora. Então eu vou tentar acompanhar, ficar atenta a tudo, estou adorando assistir e conhecer todos os participantes. Tenho vários amigos lá dentro, como a Pocah, que é uma grande amiga que eu gosto muito. A Camila eu gosto muito… Enfim, tem várias pessoas que eu conheço. Vou dar meu máximo pra ficar aqui fora mais tranquila em relação a isso, até porque eu tenho um público mais voltado para reality. Eu prefiro que eles escolham pra quem eles vão torcer com os critérios deles, não através de uma influência minha. Eu estou falando de forma geral, não é nem só na questão do Rodolffo. Ele tem meu apoio, ele e a família sabem disso. Isso é o mais importante. Mas tem várias coisas que já estou adorando, como a amizade dele com o Caio. Eles são super parecidos e vai ser muito bom pra ele ter um amigo lá dentro que pensa de maneira parecida e tem o mesmo estilo que ele.

A Carla Diaz disse na cara dele que o conhece como seu ex. O que pensa sobre isso?

Não vejo problema algum. Acho que é super comum isso acontecer. Nós dois temos carreiras expostas. Assim como lá atrás muitas pessoas me conheceram através da carreira da dupla (Israel e Rodolffo), hoje muitas pessoas o conheceram através de mim e isso não tem problema nenhum. Isso não é uma comparação e nem uma maldade. Acho que é só uma maneira de chegar até a outra pessoa. Não vejo problema algum. Acho até legal porque as pessoas vão poder conhecer ele sem ser através de mim. Uma ótima oportunidade de mostrar quem ele é, assim como eu tive a oportunidade de mostrar para as pessoas que me conheceram através dele quem eu sou.

Caon ficaria com ciúmes se você torcer e puxar mutirão pra ele, já que ele é seu ex? Ou os dois se dão bem?

O Rodolffo e o Caon se dão super bem. Eles vêm de uma profissão muito próxima, então eles têm contato aqui fora. O Caon também ficou muito feliz pela oportunidade de ele ter entrado. A gente conversa muito sobre isso, somos muito parceiros, muito amigos, até porque ele me conheceu com essa vivência, com essa história, assim como também quando eu o conheci com as vivências e histórias dele. Mas claro que eu não vou deixar que em algum momento isso seja desconfortável pra ele, porque acho que não tem necessidade disso. Tenho que respeitá-lo e não deixar ele se sentir desconfortável com toda essa situação. Mas ele é super tranquilo, conversa muito comigo, a gente assistiu junto a estreia e não tem ciúmes envolvendo isso.