Isabella Casarini e os amigos do rolê da Gloob Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 02:00

Isabella Casarini, a protagonista Glinda, da série 'Bugados' aceitou o convite para participar do Rolê Gloob de Férias e a intérprete Skatista Cósmica se saiu muito bem no programa que vai ao ar na próxima quarta-feira (3). A equipe de Isabella Casarini, chamada de 'Piscineiros de Bóia' enfrenta o time 'Praieiros de Baldinhos', em uma competição com vários jogos e disputas sendo que os pontos são acumulativos. O grupo que tiver a maior pontuação é o campeão.

Além de Isabella, a equipe 'Piscineiros de Bóia' é formada pelos atores Vinícius Marinho, Laura Castro, Samuel Minervino, Julia Mendes e Sienna Belle. Já o 'Praieiros de Baldinhos' é composto por Ryancarlos de Oliveira, Anderson Lima, Letícia Braga, Manu Blear, Gabriel Miller e Bella Chiang.



“Foi muito legal o rolê esse ano! Já tínhamos feito um rolê remoto nas férias de julho, que também foi bem legal! É diferente, mas não menos divertido! Temos que nos adaptar à nova realidade né! ”, explicou Isabella,