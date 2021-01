Bruna Lombardi Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 21:25

Bruna Lombardi, de 68 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta sexta-feira (29), um clique ousada. Na foto, a atriz está com os cabelos molhados e nua, sendo coberta apenas por um lenço rosa na saída de uma banho. Calma, gente! Era lenço e não um lencinho



"Vamos de leveza, gente? Sextou e a lua tá em leão, é verão e a gente merece um relax , é ou não é? Beijo muito forte pra vocês! Um super finde colorido pra todos!", escreveu a mulher de Carlos Alberto Riccelli.



A imagem, claro, ainda rendeu milhares de elogios dos internautas, que a chamaram de 'deusa', 'sereia', e 'maravilhosa'. Alguns fãs questionaram se ela tomava banho de formal e qual era o segredo de estar linda e ainda com tudo em cima.