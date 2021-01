Karol Conká é criticada por perseguição com Juliette Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 16:24

Karol Conká, do 'BBB 21', virou assunto nas redes sociais, após alguns internautas apontarem que a cantora estaria de perseguição com a sister Juliette. Em conversa com brothers na cozinha, Karol demonstra estar de saco cheio da paraibana - que está imune nesta semana graças ao público - e afirma que fará de tudo para que ela vá ao paredão e seja eliminada na próxima semana.

"Escolheram imunizar a pessoa errada. Ela só não vai sair e ser votada porque está imune, mas na próxima semana não estará, a não ser que ela ganhe o anjo e faça uma bela de uma oração e o público que gosta dela ore muito por ela, porque aqui dentro eu vou ser o inferninho dela, assim como vou ser desse garotinho aí. Vou trazer eles pra realidade toda hora. Qualquer hora que eu ver que ela (Juliette) está 'ah, não sei o que', eu vou falar: 'garota, shiu'. Cale a sua boca'", disse Conká.

