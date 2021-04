Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 15:53 | Atualizado 01/04/2021 16:02

Uma é pouca, duas são boas, mas três... Bem, Anitta resolveu comemorar mesmo os 28 anos em Miami, nos Estados Unidos, que assim como no Brasil, atravessam um momento difícil com o avanço dos números de mortos da Covid-19. Depois de uma festa nada íntima e um karaokê, ela resolveu comemorar com um jantar em um restaurantes na noite desta quarta-feira (31).



Anitta não publicou vídeos, mas suas amigas compartilharam as imagens do Parabéns a Você. Nas publicações aparecem as brincadeiras e Anitta ganhando um bolo com direito a muitas velas e faíscas em diversos pratos de comida. "Esse é o terceiro dia que eles cantam 'Parabéns'", escreveu a influencer venezuelana Lele Pons e amiga da funkeira em uma das postagens. Outra convidada, Hannah Stocking, chegou a fazer graça comendo macarrão com as próprias mãos, fazendo as pessoas rirem da cena. Só para lembrar que ninguém usava máscara de proteção na badalação.