Publicado 01/04/2021 17:26

A Globo Comunicação e Participações S.A. vendeu a gravadora Som Livre para Sony Music. As cifras não foram reveladas, mas os comentários dos bastidores eram que as negociações giravam em torno de US$ 250 milhões a US$ 300 milhões, cerca de R$ 1,6 bilhão. A Sony terá agora também em seu casting Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Lexa, e estrelas em ascensão como Israel e Rodolffo, Dudu MC, Filipe Ret e Grupo Menos é Mais. De acordo com um comunicado oficial, a Som Livre se tornará um centro criativo independente dentro da Sony Music que continuará a contratar, desenvolver e promover seu próprio elenco de talentos, e fornecer uma ampla gama de serviços à comunidade musical brasileira. Marcelo Soares continuará como CEO da Som Livre.