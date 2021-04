Suzy Cortez Vanessa Dalceno

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 04:00

A ex-Miss Bumbum Suzy Cortez iniciou uma campanha contra o sedentarismo. Atleta e musa do OnlyFans, a morena falou da importância da prática de exercícios físicos. "Estamos vivendo um momento muito difícil nessa pandemia. Isolados, muitos caem no sedentarismo e isso pode trazer muitos danos à saúde. Com toda a segurança e seguindo os protocolos de distanciamento social precisamos incentivar a prática de atividades, seja em academias, ao ar livre ou mesmo casa. Hoje em dia podemos contar com a orientação de profissionais capacitados até mesmo online, por chamada de vídeo. Os benefícios vão muito além da boa forma física e refletem na saúde. Sinto falta de campanhas do governo falando sobre isso, sobre esse cuidado", diz a modelo.