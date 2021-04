Flay e Mc Mari Divulgação

Publicado 01/04/2021 18:55

Na última quarta-feira (31), as cantoras nordestinas Flay e Mc Mari se encontraram em um estúdio de São Paulo para colocar voz em uma faixa no estilo brega funk, que promete ser uma colaboração poderosa. A parceria musical será a quarta gravada por Flay, que já colaborou com Marcia Felipe, Bárbara Labres, João Gabriel e DJ Zullu.