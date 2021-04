Serjão Loroza nos bastidores do clipe de 'Esperança', de Jonathan Ferr May Bandeira

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 05:00

Jonathan Ferr- também conhecido como o garoto-estandarte do jazz carioca, segundo o jornal El País - apresenta hoje seu novo single, 'Esperança'. O lançamento, que sai pelo selo Slap, da Som Livre, é uma música-manifesto e traz um poema de autoria do jazzista declamado pela voz potente de Serjão Loroza. Os dois artistas, naturais de Madureira, propõem uma provocadora reflexão sobre racismo e esperança. A faixa já está disponível em todas as plataformas de áudio e o clipe - que contou com uma equipe formada majoritariamente por profissionais negros e tem direção assinada por Ferr - pode ser conferido no canal do artista no YouTube, a partir das 12h.