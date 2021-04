Por O Dia

Após se descobrir amante do cantor Tiee, por quem alega ter sido enganada com um falso namoro, a estudante de odontologia Ingrid Freitas começou a modificar as duas tatuagens que fez em homenagem ao cantor. O primeiro desenho que ela fez foi na região do cóccix, um revólver com o nome de batismo do sambista, Diógines, escrito bem no cano da arma. A segunda está no em um dos braços: um diamante com o nome Diógines bem no meio do desenho e ao lado a data do começo do namoro. Na primeira tattoo, Ingrid apenas preencheu o nome. Já na segunda ela ainda está resolvendo o que deve fazer."A gente pensa que é fácil sair de um relacionamento, mas a gente vai se reconstruindo aos pouquinhos. E hoje vou dar mais um passo pra isso. Vou cobrir uma tatuagem que eu tenho na lombar e estou muito feliz e ansiosa. Graças a Deus, porque é uma coisa que me incomoda demais", disse a loura no Instagram.