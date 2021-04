Mc Poze é contratado pela gravadora do rapper Orochi Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 05:00

Após ter sua prisão pedida pela polícia em uma operação contra a realização de bailes funk na pandemia, Mc Poze é o novo contratado da Mainstreet Records. Essa é a primeira grande contratação da gravadora criada pelo rapper Orochi com intuito de lançar e potencializar a carreira de jovens periféricos no mercado fonográfico. MC Bielzin, outro artista em ascensão, também assinou contrato. Mc Poze é dono dos hits 'Tô Voando Alto' e 'Os Coringas do Flamengo'- música que embalou o sucesso do time carioca nos últimos dois anos. Juntas, as faixas somam 60 milhões de streams só no Spotify.