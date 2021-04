Paulo Gustavo Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 19:40

Internado desde o dia 13 de março, em um hospital no Rio, Paulo Gustavo dá sinais de melhoras com tratamento contra a Covid-19. O ator, que foi intubado no dia 21, ainda permanece na Unidade de Terapia Intensiva, mas, de acordo com a equipe médica que cuida do estado de saúde o humorista, as notícias são animadoras.

Em comunicado oficial, os profissionais informaram: “Nas últimas 48 horas, o paciente apresentou sinais mais evidentes de recuperação da função pulmonar, corroborados por uma tomografia computadorizada realizada hoje. A evolução do quadro é positiva, porém, o tempo de recuperação nesses casos varia individualmente. A cada dia temos mais certeza da sua plena recuperação, cuja data ainda não é previsível”.

O marido de ator e humorista, Thales Bretas, tem evitado colocar informações em suas redes sociais. A última aconteceu há quatro dias e é de um vídeo de Paulo Gustavo em um momento de comemoração. “Em breve estaremos assim, soprando velinhas e comemorando o renascimento do nosso amado”, escreveu ele. A família do ator segue agradecendo aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para a sua recuperação.