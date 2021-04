Danilo Ribeiro Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 20:10

Afastado há uma semana da apresentação do Globo Esporte na Bahia, Danilo Ribeiro veio contar o motivo de sua ausência à frente da atração da TV Bahia, afiliada da Globo. O jornalista está internado no Hospital Português, em Salvador, com a Covid-19 e compartilhou em suas redes sociais uma foto na enfermaria assistindo ao programa e contour que estava fazendo uso de oxigênio e em situação clínica estável, mas que 'inspira cuidados'. "Estou num leito de enfermaria fazendo uso do oxigênio para controlar a saturação. Situação clínica que inspira cuidados, porém, estável. Agradeço às inúmeras mensagens de apoio e quero dizer que logo, logo, com fé em Deus, estarei de volta ao convívio de vocês!", escreveu o jornalista no Instagram.

Danilo testou positivo para a Covid-19 no dia 25 de março e acabou sendo internado quatro dias depois do resultado do exame com 50% dos pulmões comprometidos. A informação do estado de saúde do apresentador foi divulgada pelo jornal Correio, que faz parte da Rede Bahia, mesma dona da afiliada da Globo. Nesta quinta-feira, Danilo resolveu tranquilizar os fãs.

Publicidade