Viih Tube Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 20:26 | Atualizado 01/04/2021 20:27

A eliminação de Sarah do 'BBB 21' ainda é um assunto que rende especulações na casa. Em conversa com Gilberto e Juliette, Viih Tube falou abertamente sobre o que teria provocado a saída da consultora de marketing digital do reality: "Eu, Vitória posso estar muito errada, mas eu não acho que Sarah saiu por conta (da treta) de Sarah e Rodolffo. Eu acho que o paredão foi formado de uma forma muito dura, porque vocês eram cinco, vocês eram amigos, isso foi muito duro ver vocês com uma rixa, foi feio. Mas eu não acho que ela saiu por conta do Rodolffo, entendeu? Eu acho que ela saiu por conta dela e algo que foi dela, ponto".

Juliette começou a falar sobre os desentendimentos que teve com Sarah, de como se sentiu quando foi votada por Sarah, de quem era amiga, e completou dizendo que Sarah acabou sentindo na pele o que ela fez Juliette passar, com o voto do Rodolffo no paredão. Viih concordou. "Foi uma junção de coisas, mas tem a ver com relação com a amizade de vocês".