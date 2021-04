Na Sua Casa Brasil Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 02:00

A quarta temporada de 'Na Sua Casa Brasil' começa no dia 9 de maio e quem quiser participar deve correr para se inscrever, já que nesta sexta-feira (2) se encerram as inscrições do primeiro reality totalmente virtual, que acontece no Instagram. Desta vez, a organização optou por 20 participantes sendo 10 influencers convidados e 10 pessoas inscritas no perfil da produção. Serão selecionados cinco homens e cinco mulheres e o jogo irá durar 12 semanas. Além dos 100 mil ao primeiro colocado, o segundo lugar será contemplado com 25 mil e o terceiro, 10 mil reais. O reality criado por Fernando Cursino durante a pandemia e é inspirado no 'Big Brother Brasil'.