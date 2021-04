Marina Ruy Barbosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 12:41

Marina Ruy Barbosa fez uma surpresa e tanto para um das suas milhares de fãs, uma jovem chamada Anna Clara. Ela tinga desenhando o vestido dos seus sonhos para a própria formatura neste sábado (3), mas a família não tinha condições de mandar fazer o figurino até que a mãe da menina resolveu pedir ajuda da atriz.

"Lembram dessa história?", perguntou Marina em uma postagem nas redes sociais e colocando na sequência o vídeo de Anna Clara e as mensagens trocadas com Valéria, mãe da jovem e com própria fã. A atriz acabou revelando que deu de presente o vestido e que fez tudo através da sua marca Shop Ginger, com o designer Leandro Benites. "Para realizar o sonho dela e de sua mãe! Esperamos marcar sua formatura e sua noite com muita alegria", disse a atriz.