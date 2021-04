Mauro Machado, pai da Anitta, se vacina contra a Covid-19 reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 12:58 | Atualizado 02/04/2021 13:00

Mauro Machado, o Painitto, usou as redes sociais nesta sexta-feira (2) para rebater as críticas de que teria 'furado fila' para se vacinar contra a Covid-19, em Miami, nos Estados Unidos. Ele garantiu que não apelou para o famoso 'jeitinho' e que lá a vacinação é disponível para todos. "Olha só a mensagem que recebi no meu Facebook. Isso me absolveu de todas as acusações de 'jeitinho', fura fila e coisas piores. Quando citei o presidente Biden, foi porque ele é do bem. Mandou vacinar sem olhar a quem. Latinos, cubanos, árabes, judeus, e todos os gêneros sociais. Turista, está aqui e tem vacina disponível, por que não vacinar? Semana que vem, de 30 anos em diante estarão liberados para vacinar. Detalhe: o cartão de vacina tem um QR.CODE (@eduardopaes ) isso não deixa falsificar. Porque futuramente, haverá no mundo inteiro, locais e eventos que só entrarão pessoas vacinadas", escreveu na publicação. Mauro está acompanhando a filha Anitta na viagem aos Estados Unidos.