Rafa Kalimann Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 13:41 | Atualizado 02/04/2021 13:45

Rafa Kalimann está comemorando 28 anos nesta sexta-feira (2) e, claro, que a ex-BBB ganhou vários presentes da família, amigos e fãs, mas um deles foi especial. O namorado, Daniel Caon fez uma surpresa e a presenteou com uma cachorrinha. A atriz ficou bastante emocionada com o mimo e o sertanejo gravou o momento da surpresa em vídeos no Instagram. "Meu Deus, vem cá, mentira, mentira, mentira.... meu Deus do céu", celebrou ela. "Você tem um monte de irmão nessa casa. É a coisa mais linda desse mundo", completou Rafa que está festejando o aniversário com a família na nova mansão no Rio.