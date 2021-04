Boninho Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 15:37

Boninho usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira (15) para colocar um ponto final na polêmica sobre a punição que Juliette havia recebido por fazer um tutorial de maquiagem no 'BBB21'. "Gente, só agora entendi a história da Juliette. Que é isso? A tadinha estava só maquiando e não deixaram. Já dei uma bronca no diretor. Não pode, né? Tadinha. Ela pode maquiar o que ela quiser. Faz parte do jogo. Que coisa, né?", brincou o poderoso diretor após reclamações de internautas.

Os fãs da advogada paraibana acharam injusta a punição de 100 estalecas para sister e alegaram que, apesar de uma regra de que os participantes não podem fazer marketing da própria profissão, muitos brothers, como os cantores por exemplos, divulgaram seus trabalhos recentes como aconteceu com Rodolffo e Fiuk nesta edição. Juliette recebeu a punição após fazer um tutorial de maquiagem com produtos de uma das patrocinadoras do programa. Enquanto maquiava Thaís , ela explicou a utilização dos produtos e levou uma bronca da produção: "Juliette: Você é participante, não maquiadora".