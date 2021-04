Anitta está de romance com Mikey Chet Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 05:00 | Atualizado 16/04/2021 11:52

Esta coluna já antecipou que o novo boy da Anitta é o americano Mikey Chetrit, empresário judeu e herdeiro bilionário, cuja família é muito conhecida e respeitada nos Estados Unidos. Agora, a gente conta um pouco mais sobre a riqueza dos pais do rapaz no ramo imobiliário. A casa do sogro da cantora, Joseph Chetrit, no badalado Upper East Side, em Manhattan, Nova York, é uma verdadeira mansão. Ele comprou apenas três townhouses (casas com mais de um ou dois pavimentos) e as transformou em uma só para chamar de sua. Tá achando pouco? O imóvel construído a partir das três casas tem piscina, sauna e toda uma estrutura de lazer completa. Chiquérrimo! Será que Anitta já esteve por lá?