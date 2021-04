Taty Sindel Divulgação/BDRAssessoria/BrunoChaves

Publicado 16/04/2021

Atriz formada, Taty Sindel trabalhou durante dois anos no elenco de Zorra Total, mas desde 2018 longe da televisão, ela decidiu investir na carreira de modelo e musa fitness. Este ano, ela foi surpreendida com a proposta de participar do Miss Bumbum Brasil 2021 e decidiu aceitar o convite. Já com a inscrição nas mãos, Taty começou a fazer uma dieta rigorosa para entrar ainda mais em forma. "Cortei carboidratos e estou focada no frango e na carne vermelha para perder os cinco quilos que quero eliminar até a competição. Também tenho malhado forte todos os dias ! Acho que tenho chances de chegar à final e brigar pela faixa de campeã", conta Taty, que é carioca, e escolheu se candidatar para representar o estado da Paraíba. "Tenho acompanhado o 'BBB21' e a minha torcida é para Juliette, uma mulher forte e guerreira que inspira outras mulheres e por isso escolhi homenagear a sister paraibana. E também porque amo o Nordeste", conta.