Publicado 16/04/2021 11:59

Na manhã desta quinta-feira (15), o cantor Jorge Arão deu entrada no Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, após sentir um desconforto torácico. O artista, que já vinha realizando exames de rotina recentemente, precisou passar por um cateterismo cardíaco, mas segundo a assessoria dele, o procedimento foi realizado sem intercorrências.

"O cantor Jorge Aragão, 72, já vinha fazendo exames de rotina e na manhã de ontem (15) sentiu um desconforto torácico quando deu entrada no Hospital São Lucas, na cidade do Rio de Janeiro. Após avaliação da equipe médica, foi realizado um cateterismo cardíaco, que já estava programado para antes do início da pandemia. O procedimento foi realizado sem intercorrências, com previsão de alta hospitalar para este final de semana. O estado de saúde do cantor é estável e evolui assintomático", informa o comunicado enviado à imprensa.