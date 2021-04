Heitor Martinez é jurado no I Festival de Teatro A Dona da Casa Produções DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 13:10

Internado com Covid-19 desde o sábado (3), na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, Heitor Martinez finalmente se recuperou da doença e recebeu alta nesta sexta-feira (16). Um comunicado emitido pela família do ator, que chegou a precisar de oxigênio após baixa na saturação, informa que ele deve continuar realizando fisioterapia em casa.

"Heitor recebeu alta e está retornando para casa. Ele seguirá sua recuperação realizando fisioterapia e exercícios, bem como obedecendo restrições e tomando certos cuidados para sua recuperação completa.

É o momento de agradecer as orações, preces, mensagens e manifestações. Nos sentimos parte de um todo cheio de afeto, que contribuiu profundamente para enfrentarmos estes momentos de tanta dor e sofrimento. Nosso agradecimento, sempre, à toda a equipe da Clínica São Vicente. Gratidão resume", diz o comunicado.