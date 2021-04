Thalita Zampirolli Divulgação/Mayron Brum

17/04/2021

Dona de um corpo irretocável, Thalita Zampirolli fez um ensaio fotográfico bem sensual recentemente e ganhou elogios pela boa forma. A empresária, que mora nos Estados Unidos há quatro anos, assumiu ser uma mulher vaidosa e que tem seus cuidados para manter a silhueta. "Não abro mão de manter uma dieta regrada e balanceada. Procuro ter uma alimentação saudável não só pela aparência física mas também por uma qualidade de vida melhor. Treinar faz parte do meu cotidiano, me faz sentir bem e disposta para seguir meu dia. Estou na minha melhor versão, de bem comigo mesma e com meu corpo. Sou uma mulher feliz e realizada", explica.

Thalita, que é atriz, conta que agora tem se dedicado a sua carreira de empresária no ramo da beleza. "Dei uma pausa na minha carreira artística no Brasil para me dedicar como empresária do ramo da beleza aqui nos Estados Unidos. A nossa equipe é formada por profissionais brasileiros que vivem em Boston, e esse é nosso grande diferencial. Todos sabem que nossas técnicas de beleza são incríveis e reconhecidas no mundo todo.", diz