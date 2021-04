Roberto Carlos Divulgação/Caio Girardi

Por O Dia

Publicado 18/04/2021

fotogaleria Nesta segunda-feira (19), Roberto Carlos completa 80 anos. Sempre generoso, o Rei que embala romances há décadas resolveu presentear seus fãs concedendo uma entrevista para a coluna. No bate-papo, Roberto fala como se sente aos 80, a pandemia, vacina, a saudade dos palcos e um filme sobre sua vida, que começa a ser rodado no início de 2022. "Vamos contar tudo", diz Roberto.

Sente falta do carinho do público nas plateias?

Sim, sinto falta sim. Sinto falta de tudo isso, do palco, das luzes, e principalmente da plateia, estar de frente pro público em contato direto com as pessoas, dos sorrisos, dos olhares e desse carinho e desse amor que eu recebo nesse momento que eu estou no palco. Sinto falta sim, mas isso vai passar e daqui a pouco a gente está de volta.



Você já se vacinou. Qual a sensação? Defende a vacina, a ciência, o que pensa sobre este momento que vivemos?

Defendo, de verdade, a ciência. A ciência é que realmente pode orientar o povo, o que deve ser feito em relação à vacina, a importância da vacina. Defendo a ciência e tudo que alguém diz em nome da ciência. Me vacinei, estou mais tranquilo e agora estou para receber a segunda dose da vacina, mas estou mantendo os mesmos cuidados de sempre. Repito: a vacina é muito importante e todos devem se vacinar. Vacina, sim!!!



Como lida com este período?

Lido com total cuidado, até de repente um pouco exagerado, mas sigo realmente tudo o que deve ser feito, os cuidados que devem ser tomados.



Quem é Roberto Carlos aos 80 anos?

Eu sou aos 80 anos o mesmo de sempre e chegar aos 80 anos não me assusta porque isso vem acontecendo gradativamente. O importante é que eu me sinto bem e me sinto com menos idade do que a que tenho. Sou um cara com muitos sonhos aos 80 anos.



O que vêm à cabeça quando pensa em seu aniversário?

O momento de aniversário é sempre um momento de muita reflexão, de se pensar muito na vida, no passado, no presente e no futuro.



E sobre a pandemia, sendo uma voz pública, o que pode dizer aos fãs?

O que eu quero pedir é que levem a sério, que sigam rigorosamente as orientações das autoridades do setor de saúde. Usem máscaras, lavem as mãos, usem álcool em gel, mantenham o distanciamento social o máximo possível e tomem a vacina. Isso com certeza vai ajudar muito a acabar com esse problema.



Muito se fala sobre Roberto Carlos, lendas, mitos, verdades... Pretende esclarecer tudo em uma biografia definitiva ou em um documentário sobre sua vida?

Um filme sobre a minha vida dirigido por Breno Silveira começa a ser rodado no início de 2022 e contando tudo da minha vida, desde que nasci. Vamos contar tudo.



Como o Roberto Carlos de 30 anos de idade imaginaria o de 80?

Um Roberto Carlos de 30 anos com a experiência de 80.



Tem tido inspiração para compor?

Sim. Tenho trabalhado bastante em casa compondo novas canções.



Tem algum outro lançamento à vista que possa adiantar?

Sim, tenho um dueto com Liah Soares para a próxima novela das 21h da TV Globo, 'Um Lugar ao Sol', de autoria de Licia Manzo . É uma linda canção, com composição da Liah e Iana Marinho, e eu estou muito contente com esse trabalho.



Você é fã de reality show. Está assistindo ao 'BBB 21'?

Sim. Sou fã do 'BBB' e assisto quase todos os dias, me divirto muito.



Quem foi seu grande amor?

Maria Rita é o grande amor da minha vida e todo mundo sabe disso.



O que não pode faltar na sua geladeira?

Sorvete.



Como pretende comemorar o seu aniversário?

Em casa. Para evitar aglomerações, peço a vocês que também fiquem em casa e eu estarei recebendo esses abraços, esse carinho e todo esse amor à distância, que é como deve ser feito nesse momento.



Quais são as maiores alegrias que você tem hoje na vida e que merecem brinde?

Brindo sempre à saúde, ao amor, à felicidade e às bênçãos do nosso Deus de bondade. Amém.



Alguma mensagem que gostaria de dizer para os fãs nesse momento?

Agradeço de coração esse presente maravilhoso que é esse carinho e esse amor que tenho recebido de todos sempre. Amo vocês. Abraços e beijo a todos. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe a todos.