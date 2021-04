Darlan e Jorge Aragão Divulgação

Publicado 16/04/2021 19:45

“Está meio conturbado, eu sei mas peço por favor, um tempo para me ouvir não importa o mínimo que for. Prometo quase não incomodar! Então deixa eu te apresentar, Darlan”, é assim que o sambista Jorge Aragão transforma palavras em melodia, para cantar sobre uma das revelações do segmento em 2021. A letra faz parte da música 'Darlan', que está sendo lançada nesta sexta-feira (16) junto com o EP audiovisual, “Meu Mundo Particular'. É a primeira parte do DVD, que leva o mesmo nome e tem inspiração na história do cantor é deficiente visual.



O projeto sai pela Soull Music BR, em parceria com a Sony Music. “A música, antes de gravar eu já tinha recebido e foi para mim muito emocionante. Eu chorava o tempo todo, porque é uma canção que fala um pouco sobre a minha história, da minha trajetória. Fala sobre o início, de como foi para mim viver da música, até eu conquistar tudo o que venho conquistando”, explica Darlan sobre a música que leva o seu nome. Além do single inédito, o EP também traz outras três músicas 'Pétala', de Djavan, 'Antes Que Seja o Fim' e 'O Que Está Falando De Mim'. “É um trabalho que tem muita dedicação minha e de toda a minha equipe e marca uma grande virada na minha carreira”, pontua o cantor.