Cacau Protásio Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 20:50 | Atualizado 16/04/2021 20:51

Cacau Protásio recebeu alta médica na noite desta sexta-feira (16), após ficar internada por duas semanas e sofrer duas cirurgias por conta de complicações de uma pancreatite. Emocionada, a atriz fez um texto agradecendo todo carinho e cuidado recebido durante os dias em que esteve nos Hospital Samaritano e Hospital Vitória.



"Deus, muito obrigada por mais essa! Eu queria ter tirado foto com todos para agradecer um a um, mas infelizmente não deu. Eu quero agradecer todos vocês aqui da minha página pelas orações, pelo carinho, muito obrigada! Eu quero agradecer muito também a toda essa equipe nota mil do Hospital Samaritano e @hospitalvitoria, a médica de plantão que com sua dedicação e muita paciência com todos ali nos aliviou da dor, toda equipe da madrugada", iniciou.





"Eu quero agradecer a todos sem exceção, foram 13 dias de muito amor e cuidado! Aos médicos @dr.fabiomadureira e @dr.djalmacoelho, enfermeiras, técnicas de enfermagem, nutricionista, copeiras, cozinheiras, serviços gerais, secretarias, maqueiros, o pessoal do raio X, pessoal da ressonância, as recepcionistas, se eu esqueci de alguém eu peço desculpas. São várias pessoas cuidando da gente nesse momento tão delicado da saúde. Muito obrigada", concluiu.