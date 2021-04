Andressa Urach Reprodução

Publicado 17/04/2021 15:39

Andressa Urach resolveu compartilhar com seus seguidores um vídeo em que aparece terminando a tatuagem para cobrir as cicatrizes da perna neste sábado (17). A modelo escolheu um desenho com detalhes de flores que ocupa parte lateral da coxa, cobrindo algumas cicatrizes decorrentes de uma infecção causada por aplicação de hidrogel nas pernas. "Concluindo a tatuagem da perna direita", indicou na legenda. "Amei, cobriu todas as cicatrizes. Valeu, @rafinhaart . Ficou top!", celebrou.

Nas imagens, ela exibe o desenho feito ao longo de sua perna. Nos Stories ela explicou que o tatuador já tinha feito a parte do contorno do desenho que já cicatrizou e está pronto para ser finalizado. "A gente agora vai fazer o sombreamento e mais tarde mostro o resultado!", finalizou.

