Cleo Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 16:31 | Atualizado 17/04/2021 16:32

Cleo ousou mais um vez em suas redes sociais ao postar uma foto com um biquíni cheio de correntes na parte de cima e mínimo na parte debaixo neste sábado (17). A atriz e cantora ainda brincou com o modelo escrevendo 'chained', que em português significa 'acorrentada'. O clique, como sempre que ela posta com traje de banho, recebeu uma chuva de comentários sobre a beleza da filha mais velha de Fábio Jr. "Sereia”, disse um seguidor. “Que mulher”, escreveu o segundo e o terceiro fã completou "Deusa”.