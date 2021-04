Última prova do Anjo do 'BBB 21' Reprodução

Por MH

Publicado 17/04/2021 17:16 | Atualizado 17/04/2021 17:31

Camilla de Lucas venceu a prova do Anjo neste sábado (17) e está imune para o 12º paredão do 'BBB 21'. A disputa pelo direito de ter ou dar uma imunidade foi a última desta edição. A sister venceu a tarefa, que rolou agora há pouco, exigindo agilidade e boa memória dos competidores em um circuito de tarefas. Camilla escolheu para o Castigo do Monstro Caio, Gil e Arthur e um deles será indicado pela líder Viih Tube direto ao paredão.

Neste domingo (18), o líder indica dois participantes: uma indicação livre e outra entre um dos três castigados do monstro No confessionário, cada brother terá que votar em dois participantes, e eles não poderão votar duas vezes na mesma pessoa Prova bate e volta: os dois mais votados da casa competem entre si. Um se livra do paredão e o outro disputa a berlinda ao lado dos dois indicados do líder.