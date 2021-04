Neymar e Ticiane Pinheiro Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 13:39 | Atualizado 18/04/2021 13:47

Os internautas descobriram neste domingo (18), que Ticiane Pinheiro não está mais na lista de famosos seguidos por Neymar no Instagram e todos especulam que o motivo do unfollow tenha sido o comentário da apresentadora sobre o namoro de Bruna Marquezine. "É claro que vocês nasceram um para o outro e, é claro que eu estava com vocês no Lolla Palooza em 2017 , quando ele dava em cima de você e você, é claro, que não queria ainda”, comentou a mulher de César Tralli da paquera antiga de Enzo Celulari em cima da atriz. O atacante e a Bruna há quatro anos viviam em um relacionamento entre idas e vindas e está na cara que o jogador do Paris Saint-Germain não gostou da informação e nem a torcida da agora ex-amiga.