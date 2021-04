Por O Dia

Publicado 18/04/2021 16:27 | Atualizado 18/04/2021 16:40

Marcelo Adnet e influenciadorass dançando Reprodução/Montagem

Marcelo Adnet resolver pegar pesado com os influenciadores neste domingo (18). Ele criticou os famosos que burlam a recomendação mundial pelo isolamento social por causa da Covid-19 e ainda postam vídeos e fotos de encontros e festas. O humorista classificou como 'show de horrores' a falta de respeito e fez questão de chamar a atenção que já são quase 400 mil mortos no Brasil pela doença. Adnet postou um vídeo publicado no Tik Tok em que aparece s ex-BBBs Flayslane, Munik Nunes, Hariany Almeida e Paula von Sperling dançando em um encontro recente entre as amiga. Além delas, também estão nas imagens as cantoras Lais Bianchessi e MC Mirella e das influenciadoras Ana Mosconi, Carolzinha, Catherine Bascoy e Karoline Lima.