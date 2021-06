Breno Simões e Paula Amorim - Fotos: Divulgação/Juliano Mendes Assessoria

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 15:33

Ex-participantes do 'BBB 18', Paula Amorim e Breno Simões formam um dos poucos casais que deram certo dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. Em resposta aos fãs, Paula contou que nem mesmo ela imaginava que o flerte com o arquiteto, que começou no reality, fosse dar certo a longo prazo.

"Nunca na minha vida que eu pensei isso. Era impossível na minha cabeça. A gente começou paquerando, ficou, saímos sem nenhuma obrigação, sem compromisso sério e aqui fora a gente viu que rolava", conta a empresária. Breno também compartilha da mesma opinião da amada. "A gente já falou disso e não (imaginava)", respondeu Breno quando questionado.