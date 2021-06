Dudu Nobre - Reprodução

Publicado 03/06/2021 15:50

Dudu Nobre realmente continua ignorando solenemente a pandemia de covid-19 e os mais de 400 mil mortos por conta da doença. Recentemente, o cantor esteve convidando o público para marcar presença no Bar Alcione, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para sua apresentação que será realizada no local ainda nesta quinta-feira (3).

"Dia 3 de junho tô lá no bar da Alcione. Dudu Nobre e banda lá na casa da Marrom, o couro vai comer. Vem geral, vamos cair no samba", disse o sambista, em vídeo compartilhado pelo estabelecimento para divulgar o evento com Dudu Nobre ao público.