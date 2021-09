Aline Hauck - Reprodução

Aline HauckReprodução

Publicado 04/09/2021 05:00 | Atualizado 04/09/2021 14:00

Foram sete anos de espera, mas, finalmente a apresentadora Aline Hauck conseguiu a punição do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo para o psicólogo José Paulo Laganaki por conta de uma debate no programa ‘Hoje Em Dia’, da RecordTV, em 2014. Na entrevista sobre a batalha judicial que ela enfrentava contra o ex-marido Carlinhos Mendigo com relação às visitas paternas ao filho do casal na época, José Paulo teria afirmado que Aline alienava a criança. Além disso, ele teceu opiniões dando a entender que a apresentadora não seria ‘modelo adequado de mulher’ para o filho. O psicólogo será censurado publicamente, ou seja, terá que se retratar, admitindo que violou o código de ética.