Bia BonemerReprodução

Publicado 05/09/2021 18:37

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Beatriz Bonemer está curtindo o Feriadão do Dia da Independência em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, com as amigas. Dia sim e dia também ela posta fotos da casa em frente a praia e neste domingo, ela ousou ao publicar uma foto que aparece com um biquíni vermelho. O que chama atenção, além do modelo bem pequeno, e o corpo da estudante de Design. Não demorou muita para ela receber vários elogios.