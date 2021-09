Josy Oliveira - Reprodução

Josy OliveiraReprodução

Publicado 05/09/2021 13:32 | Atualizado 05/09/2021 18:42

A ex-BBB e cantora Josy Oliveira morreu em São Paulo por complicações de uma cirurgia na cabeça. A informação já circula nas redes sociais depois que um jornal de Juiz de Fora, cidade natal da sister da nona edição do reality da Globo. Segundo as informações da página 'Juiz de Fora Depressão' do Facebook, Josy, de 43 anos, sofreu um aneurisma cerebral no início deste ano e vinha sendo preparada para uma cirurgia, que aconteceu, mas não resistiu. Ela era formada em Psicologia, mas vinha se dedicando a carreira de cantora e chegou a lançar um álbum.

fotogaleria

Tallia Sobral, vereadora eleita pelo PSOL de Juiz de Fora também lamentou a morte de Josy Oliveira no Twitter. "Que notícia triste! Acabei de ficar sabendo sobre o falecimento de Josy Oliveira. Ela fez parte da nossa vida LGBT no People, era nossa cantora aos domingos e sempre muito acolhedora. Guardo com carinho um CD autografado. Um abraço na família e amigos!", escreveu.

A irma de Josy, Jeanne Oliveira, deixou uma mensagem de amor pela irmã nas redes sociais. "Minha pequena. Minha baixinha. Minha Josinha. Melhor irmã. Melhor filha. Melhor esposa Melhor mãe. Melhor amiga. Melhor profissional. O ser humano mais especial que pude ter o prazer de chamar de irmã! Minha inspiração. Minha atrapalhada. Meu anjo. Meu tudo. Hoje mais um enorme pedaço de mim que se vai... Esse anjo de luz que sempre nos iluminou! Te amo eternamente", escreveu Jeanne.